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’ın üretimini yüzde 10 azaltacağı ileri sürüldü

Nikkei Asian Review’ın haberine göre, yeni model üretimini yüzde 10 azaltacak.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 17:00
Apple’ın iPhone üretimini yüzde 10 azaltacağı ileri sürüldü

Haberde, Ocak Mart dönemi için verilen 47 milyon – 48 milyon arasındaki sipariş adedinin 40 milyon – 43 milyon adet bandına çekildiği duyuruldu. Üretimdeki bu azalma, Apple'ın Kasım ayındaki ilk üretim kısıtlamasından sonra gelen ikinci kısıtlama oldu.

Haber, Apple CEO'su Tim Cook'un yılın ilk çeyreği için kar öngörüsünü düşürmesinden sonra geldi. Cook, bugün yaptığı bir açıklamada da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerindeki yükü artırmasıyla yaşanan keskin düşüşün geçici olacağına inandığını belirtti.

CNBC'ye konuşan Cook, anlaşmanın iki ülkenin yararına olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi ve "Küresel ekonominin güçlenmesi için ABD ve Çin ekonomilerinin güçlenmesi gerek" dedi.

Cook ayrıca Apple'ın sağlık alanına yoğunlaşacağını belirtti ve "İnanıyorum ki gelecekete Apple'ın insanlığa en büyük katkısı düşünüldüğünde akla sağlık gelecek" dedi.

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Apple’ın iPhone üretimini yüzde 10 azaltacağı ileri sürüldü
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