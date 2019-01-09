Sharp dünyanın en hafif telefonu Aquoes Zero'yu tanıttı

Sharp, kendi alanında bir ilki başardı ve 6 inç ekranlı dünyanın en hafif telefonuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. CES 2019'da kullanıcıların karşısına çıkan yeni telefon kavisli bir OLED ekrana sahip. Gorilla Glass 5 ile ekran camı korunan ve 1440 x 2992 piksel çözünürlük sunan Sharp Aquos Zero, Snapdragon 845 işlemciden besleniyor.

Cihazın diğer donanım özellikleri de hayli iyi. 6 GB RAM ile gelen telefonun dahil depolama hafızası ise 128 GB. Diğer telefonlardan farklı olarak çift arka kamera akımından pek de etkilenmişe benzemeyen Sharp'ın yeni telefonun arkasında bir adet parmak izi okuyucu, bir de f/1.9 diyafram aralığına sahip 22.6 MP kamera bulunuyor.

3130 mAh kapasiteli batarya kullanan Sharp Aquos Zero, Tayvan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise 650 doları buluyor. (Hürriyet)