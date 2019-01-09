Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Zuckerberg teknolojinin geleceği alanında oturumlar düzenleyecek

Zuckerberg teknolojinin geleceği alanında oturumlar düzenleyecek

CEO , yıl boyunca teknolojinin toplum içindeki rolü, oluşturduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir halka açık bir oturum serisi düzenleyeceğini duyurdu.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:56
Zuckerberg teknolojinin geleceği alanında oturumlar düzenleyecek

Facebook üzerinden yaptığı yeni yıl hedefleri paylaşımında Zuckerberg, "birkaç haftada bir" "gelecek, karşılaşılan ödünleşmeler ve izlenmesi istenilen konular" kapsamında konuşmak amacıyla çeşitli alanlardan uzman ve liderlerle bir araya geleceğini belirtti.

Zuckerberg, yapay zekadan bilgi akışını düzenleme, akıllı telefonlar ve internetin toplumu nasıl güçlendirebileceği alanlarındaki sorunları dile getirmek istediğini vurguladı.

Söz konusu hedefin yanında Zuckerberg, Mandarin dilini öğrenme, evi için yapay zeka sistemi kurma ve bütün ABD eyaletlerini ziyaret etmeyi hedefliyor.

Google bile erişemiyor! Dark Web tehlikesine dikkat edin!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zuckerberg teknolojinin geleceği alanında oturumlar düzenleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN