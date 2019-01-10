En fazla internet kullanıcısı Çin'de

International Telecommunications Union (Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, en fazla internet kullanıcısının Çin'de olduğu görüldü. Çin'i ise Hindistan ikinci sıradan izlerken, üçüncü sıraya ABD'nin yerleştiği saptandı.

TÜRKİYE 18. SIRADA BULUNUYOR

Türkiye'nin ise bu listenin 18'inci yer aldığı belirlenirken, Türkiye'nin bir adım önünde İran bir adım arkasında ise İtalya'nın yer alması dikkat çekti. İlk on içerisinde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla; Brezilya, Endonezya, Japonya, Rusya, Nijerya, Meksika ve Bangladeş yer aldı.

Medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.Son bir yıl içerisinde internet başlığı altında, yazılı basına 166 bin 962 haber yansıması tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan haberler içeriklerine göre incelendiğinde, özellikle son aylarda Adil kullanım kotasına yönelik haberlerin ağırlıkta yansıma bulduğu tespit edildi. En çok ise internet fiyat ücretlerinde yaşanabilecek ücret değişikliklerinin konuşulduğu görüldü.