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için "Gardiyan" geliyor!

için 3 yıl önce çalışmalara başlayan , ABD’de düzenlenen 2019’da otonom araçlarda kazaları önlemek için geliştirdiği “Gardiyan” modunu tanıttı.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 14:05
Sürücüsüz otomobiller için Gardiyan geliyor!

Toyota, Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da otonom araçlar için geliştirdiği yeni güvenlik sistemlerini tanıttı. Fuarda, Toyota Araştırma Enstitüsü, araç üstü kameralar, sensörler ve 3 boyutlu animasyonlar ile hiç kimsenin yaralanmadığı otonom üç araçlı bir kazayı canlandırdı.

Etkinlikte verilen bilgiye göre sürücüsüz otomobiller için 3 yıl önce çalışmalara başlayan Toyota, otonom sürüşe iki farklı noktadan yaklaşıyor. Bunlardan biri tamamen otonom olan "Şoför" modu ile aracın kontrolünü tamamen sürücüden alıyor.

Habertürk'ün haberine göre "Gardiyan" adı verilen diğer mod ise sürücünün aracı kontrol etme konusundaki kabiliyetini artırıyor. Herhangi bir kaza durumunda "Gardiyan" modunun devreye girip gerekli müdahaleyi yapması haricinde kontrol, sürücünün elinde oluyor.

MODERN JETLERDEN ESİNLENİLDİ

Modern jet uçaklarından ilham alınarak tasarlanan yeni sistemdeki "Gardiyan" modu, insan ve makine arasındaki yetenek ve güçleri harmanlıyor. Kullanıcılar bu modda, pilotla birlikte uyum içerisinde çalışan jet uçağındaki sistemi kullanmış gibi oluyorlar.

Toyota'nın yeni sisteminde insan ve otonom modu arasında ayrı bir kapatma düğmesi bulunmuyor. Bu sayede iki özellik birbirini etkilemeden, kesintisiz çalışıyor. Otonom araçtaki "Gardiyan" sisteminin daha akıllı bir makine haline gelmesine yoğunlaşan Toyota, özellikle kavşaklardaki tehlikenin azaltılmasına odaklanıyor.

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Sürücüsüz otomobiller için "Gardiyan" geliyor!
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