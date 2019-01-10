Sürücüsüz otomobiller için "Gardiyan" geliyor!

Toyota, Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da otonom araçlar için geliştirdiği yeni güvenlik sistemlerini tanıttı. Fuarda, Toyota Araştırma Enstitüsü, araç üstü kameralar, sensörler ve 3 boyutlu animasyonlar ile hiç kimsenin yaralanmadığı otonom üç araçlı bir kazayı canlandırdı.

Etkinlikte verilen bilgiye göre sürücüsüz otomobiller için 3 yıl önce çalışmalara başlayan Toyota, otonom sürüşe iki farklı noktadan yaklaşıyor. Bunlardan biri tamamen otonom olan "Şoför" modu ile aracın kontrolünü tamamen sürücüden alıyor.

Habertürk'ün haberine göre "Gardiyan" adı verilen diğer mod ise sürücünün aracı kontrol etme konusundaki kabiliyetini artırıyor. Herhangi bir kaza durumunda "Gardiyan" modunun devreye girip gerekli müdahaleyi yapması haricinde kontrol, sürücünün elinde oluyor.

MODERN JETLERDEN ESİNLENİLDİ

Modern jet uçaklarından ilham alınarak tasarlanan yeni sistemdeki "Gardiyan" modu, insan ve makine arasındaki yetenek ve güçleri harmanlıyor. Kullanıcılar bu modda, pilotla birlikte uyum içerisinde çalışan jet uçağındaki sistemi kullanmış gibi oluyorlar.

Toyota'nın yeni sisteminde insan ve otonom modu arasında ayrı bir kapatma düğmesi bulunmuyor. Bu sayede iki özellik birbirini etkilemeden, kesintisiz çalışıyor. Otonom araçtaki "Gardiyan" sisteminin daha akıllı bir makine haline gelmesine yoğunlaşan Toyota, özellikle kavşaklardaki tehlikenin azaltılmasına odaklanıyor.