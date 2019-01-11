Nokia 6.2 ortaya çıktı! İşte özellikleri

Nokia 6.2 diğer adıyla Nokia 6 2019 bu yıl şirketin ses getirmesi beklenen telefonlarından biri. Ekrana gömülü kamerayla gelen yeni Nokia telefon, Snapdragon 632 işlemciden güç alıyor. 4 ila 6 GB RAM'li modellere sahip olması beklenen Nokia 6.2'nin dahili hafızası ise 64 GB olacak. Ancak kullanıcılar microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı artırabilecek.

ÇİFT KAMERAYA SAHİP OLACAK

Zeiss ile ortak çalışma sonucu cihazın arka yüzünde 16 MP kamera olması beklenirken, cihazda derinlik sensörünün de yer almasıyla birlikte Nokia 6.2'nin arka kısmında çift kamera yer alacak.

Android Pie güncellemesini de alması beklenen Nokia 6.2 ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. (Hürriyet)