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tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı

Video paylaşım sitesi , platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici "şakaları" tanımlayan kliplerin yasaklandığını bildirdi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 11:10
YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadı��ını" vurguladı.

HER ZAMAN KOMİK OLAN...

Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi. YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu. Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.

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YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
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