5.2 milyondan fazla insan fotoğrafını paylaştı! İşte o tehlike...

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Enis Doko, sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan yeni akımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunudu. '10 years challange' akımı ile milyonlarca kişinin bilgilerine erişildiğini söyleyen Doko, "İlk başta çok masum görünen bu moda akım farkında olmadan bizi etik olmayabilecek bir deneyin parçası haline getiriyor olabilir. Söz konusu resimler veri madenciliği aracılığı ile yapay zekânın 10 yıllık zamanda insanda meydana gelebilecek değişimleri daha iyi öngörmesinde kullanılabilir. Facebook, Amazon gibi şirketlerin yüz tanıma üstüne çalıştığı biliniyor. Bu bilgiler kullanılarak geliştirilecek bir yapay zeka bizim 10 yıl sonra nasıl görüneceğimizi ön görmede, ya da 10 yılda olacak değişimleri tanımada epey iyi hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

İşte Enis Doko'nun değerlendirmeleri:

"BU İTİRAZ MAKUL AMA BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTAYI GÖZDEN KAÇIRIYOR..."

Bu noktada şöyle bir itiraz getirilebilir. Facebook gibi platformlar zaten bizim resimlere sahip. Yüklendikleri tarihlere bakarak, ya da, resimler de içlerinde çekildikleri tarihleri saklayan EXIF denen bilgilere sahip, resimlerin EXIF verilerini kullanarak facebook benzeri şirketler zaten bizim 10 yıl önceki ve şimdiki halimizle ilgili bilgilere ulaşamazlar mı? Bu itiraz makul ama birkaç önemli noktayı gözden kaçırıyor. Yükleme tarihleri fotoğrafların çekildiği tarihleri yansıtmak zorunda değildir. EXIF'ten bilgi almada ise şöyle bir sorun var. 10 yıl öncesinde fotoğraf çekmek bugünkü kadar kolay değildi. Zira dijital teknoloji o zaman bu kadar yaygın değildi. Dolayısı ile 10 yıl öncesinin çoğu resmi zaten scan edilmiş ya da tekar bir başka makine ile çekilmiş resimlerin resmi. EXIF bilgileri yanıltıcı olabiliyor dolayısı ile. Tabi daha önemlisi hatırı sayılır sayıda insan 10 yıldır sosyal medyayı kullanmıyor, dolayısı ile 10 yıl öncesi resimlerini de bu insanların bir kısmı paylaşmamıştır. Bu moda hem olmayan resimleri piyasaya çıkarıyor, hem de kişi direk tarihleri verdiği için EXIF'ten gelen bilgilerden daha sağlıklı bilgi sağlayabiliyor.

PEKİ BÖYLE BİR ÇALIŞMANIN NASIL ETİK SAKINCALARI OLABİLİR?

Peki böyle bir çalışmanın nasıl etik sakıncaları olabilir? Kişinin on yıl sonraki halini kesin olmasa da makul bir şekilde öngören bir yapay zekayı kullanan biri bir kişinin on yıl sonraki halinin tahminine bakarak bir kişiyi işe almamaya ya da o kişi ile evlenmemeye karar verebilir. Bazı kişilere göre ise böyle bir tahmine göre verilecek bu hayati kararlar etik değildir. Elbette bu teknoloji öngöremediğimiz çok farklı şekillerde özel hayatımızı ihlal edebilir.