Şok iddia: Facebook, Instagram ve Twitter'daki '10 Year Challenge' etiketi veri topluyor

Son günlerde '10 Year Challenge' etiketiyle yayınlanan fotoğraflar dikkatinizi çekmiştir. Belki siz de 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafınızı paylaşmış olabilirsiniz. Ancak Kate O'Neill bu duruma farklı bir açıdan yaklaştı ve ortada geniş ölçüde yüz tanımlama ve kişisel veri senaryosu olduğunu vurguladı.

İşte Kate O'Neill'ın dikkat çekici yazısı:

"İnsanlar eski ve yeni fotoğraflarını paylaşıyor. Bu konuda Tweet mesajı attım ve bu tweet etkileşim aldı. Ancak yüz tanıma senaryosunun geniş ölçüde mantıklı olduğunu ve insanların bilmesi gereken bir eğilim oluştuğunu da biliyordum. Paylaşılan kişisel verilerin derinliğini ve genişliğini dikkate almaya değer bir durum.