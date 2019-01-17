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Şok iddia: , ve 'daki '' etiketi veri topluyor

Sosyal medyayı kullanıyorsanız, , veya 'da '' isimli etikete denk gelmişsinizdir. İnsanlar 10 sene önceki ve sonraki fotoğraflarını, bu etiketle paylaşıyor. Tam bir çılgınlık yaşanıyor. Ancak Wired sitesinin editörlerinden Kate O'Neill bomba bir iddiada bulundu. Son günlerin modası olan 10 yıl fotoğraflarının arkasında başka bir amaç olabileceğini ileri sürdü.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 12:30
Şok iddia: Facebook, Instagram ve Twitter'daki '10 Year Challenge' etiketi veri topluyor

Son günlerde '' etiketiyle yayınlanan fotoğraflar dikkatinizi çekmiştir. Belki siz de 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafınızı paylaşmış olabilirsiniz. Ancak Kate O'Neill bu duruma farklı bir açıdan yaklaştı ve ortada geniş ölçüde yüz tanımlama ve kişisel veri senaryosu olduğunu vurguladı.

İşte Kate O'Neill'ın dikkat çekici yazısı:

"İnsanlar eski ve yeni fotoğraflarını paylaşıyor. Bu konuda Tweet mesajı attım ve bu tweet etkileşim aldı. Ancak yüz tanıma senaryosunun geniş ölçüde mantıklı olduğunu ve insanların bilmesi gereken bir eğilim oluştuğunu da biliyordum. Paylaşılan kişisel verilerin derinliğini ve genişliğini dikkate almaya değer bir durum.

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Şok iddia: Facebook, Instagram ve Twitter'daki '10 Year Challenge' etiketi veri topluyor
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