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'te büyük tehlike! Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin

'un uygulama onay sisteminin aksine, 'da geliştiricilerin istedikleri uygulamaları yayınlayabiliyor olması özgürlük bakımından büyük bir avantaj olsa da, büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 19.1.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 11:13
Android'te büyük tehlike! Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin

belirli aralıklar ile binlerce uygulamayı mağazadan kaldırdığını ve yeni önlemler aldığını duyursa da, 'da kullanıcıları için tehdit oluşturan, kötü niyetli kişilerin geliştirdiği binlerce sahte uygulama yer alıyor.

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Android'te büyük tehlike! Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin
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