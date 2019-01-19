Android'te büyük tehlike! Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin
App Store'un uygulama onay sisteminin aksine, Google Play Store'da geliştiricilerin istedikleri uygulamaları yayınlayabiliyor olması özgürlük bakımından büyük bir avantaj olsa da, büyük riskleri beraberinde getiriyor.
Giriş Tarihi: 19.1.2019 10:58Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 11:13
Google belirli aralıklar ile binlerce uygulamayı mağazadan kaldırdığını ve yeni önlemler aldığını duyursa da, Play Store'da Android kullanıcıları için tehdit oluşturan, kötü niyetli kişilerin geliştirdiği binlerce sahte uygulama yer alıyor.