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'ın attığı e-posta çalışanlarını şoke etti!

ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi , yaklaşık 3 bin çalışanının işine son verecek.

Giriş Tarihi: 19.1.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 16:14
Elon Musk'ın attığı e-posta çalışanlarını şoke etti!

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret eden Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.

BAŞKA ÇARELERİNİN KALMADIĞINI KAYDETTİ

Musk, şirketin, 2018'in 4. çeyreğinde çok az kar ettiğini ve işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

Üretim hedeflerini birçok kez karşılayamayan Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak. (Sputnik Türkiye)

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Elon Musk'ın attığı e-posta çalışanlarını şoke etti!
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