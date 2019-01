Fransa'dan Google'e 50 milyon avroluk ceza

Fransa'da kişisel verilerin gizliliğini kontrol eden resmi bir kurum olan CNIL, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle Google'e 50 milyon avro ceza verdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, CNIL, GDPR kapsamında bir internet devine ceza kesen ilk kurum oldu.

"None Of Your Business" ve "La Quadrature du Net" isimli dernekler, daha önce bu konuda Google hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Avrupa Birliği çapında 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren GDPR, kişisel verileri korumada yaşanabilecek ihlallere yönelik iyileştirmeleri kapsıyor. GDPR ile Avrupa'daki kullanıcılar, kişisel veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor ve bu verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlıyor.

Kurumların ve şirketlerin, yeni düzenlemeyle kullanıcılarının kişisel verilerini toplama, işleme ve saklama usulleri de değişti. GDPR ile şirketlerin kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar koşuluyor.

Bir işletmenin söz konusu verileri kullanma amacında farklılık yaşanması veya paylaşım şartlarında değişiklik olması halinde önceden alınmış olan iznin yeni koşullara göre güncellenmesi gerekiyor.

Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını getiriyor.

İşletmelerin kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili makamlar, şirketlere 20 milyon avroya kadar veya şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası uygulayabiliyor.

Kişisel veriler, sahibi olduğu kişiyi tanımlayan, bu kişi hakkında özel ve genel bilgileri içeren her türlü veriyi kapsıyor. Bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, e-posta adresi, kimlik numaraları, konumu, sağlık bilgilerine ilave olarak kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin çeşitli bilgiler de kişisel veri kapsamına giriyor.