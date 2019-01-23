Sosyal medyada nasıl etkili olunur?

Özellikle son 10 yıldır popülerleşen sosyal medya artık hayatın büyük bir parçası haline geldi. Sosyal medyayı etkili kullanabilmek de bizim elimizde. Uzun yıllardır hizmet veren sosyal medya ajansı Extlikes'ın yöneticisi sosyal medyayı etkili kullanabilmek için şu bilgileri aktardı;

SOSYAL MEDYADA NASIL ETKİLİ OLUNUR?

"Bu soruyu sadece kişiler değil şirketler ve hatta kamu kurum ve kuruluşları dahi soruyor. Takipçi sayısının yüksek olması, etkileşiminin artmış olması bir şirket için son derece önemli… İster sosyal medya platformlarına reklam vererek isterseniz de işin uzmanından yardım alarak başarılı bir sosyal medya profili oluşturmak mümkün. Fakat burada da karşımıza sorunlar çıkmıyor değil, örneğin sosyal medya platormlarına reklam vererek çok beklenilen verimi alamayabiliyorsunuz. Yine iyi bir sosyal medya ajansı ile çalışmıyorsanız sonuç hüsranla sonuçlanabiliyor. extlikes.com.tr yöneticisi bu yüzden bu konuda başarı elde etmek için iyi bir sosyal medya ajansıyla çalışmak gerektiğini belirtti.

SİYASİ PARTİLER DE AKTİF KULLANIYOR

Gerek geçtiğimiz son seçimlerde gerekse önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi partilerin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı görülüyor. Siyasilerin sosyal medyada en verimli kitleleri ulaşabilmeleri, sosyal medyalarını iyi kullanmalarında saklı… Sadece sosyal medya sitelerine reklam vermek yeterli değil aynı zamanda iyi bir ajansla da çalışmaları lazım. Hesaplarının aktivitelerini ve etkileşimlerini arttırmaları lazım. Aksi halde rakiplerinin çokça gerisinde kalacaklar, seçmenlerine kendilerine yeterince anlatamayacak, yeterince tanınamayacaklar…"

İYİ BİR SOSYAL MEDYA AJANSI NASIL OLUR?

"Öncelikle köklü olur. Köklü olmasından kastımız, on yıllarca geçmişinin olması değil çünkü sosyal medyanın dahi bu kadar geçmişi yok fakat iyi bir ajansın köklü olmasının en iyi kriteri müşteri güvenini sarsmamasıdır. Sosyal medyanın uzmanıyız diyebilmeli ve bunu hizmetleriyle ispat edebilmeli. Bunun yanında hizmetini global olarak verip vermemesi de önemli. Yani sadece Türkçe dilinde değil, farklı dillerde de hizmet verebiliyor olmalı. Günümüzde birçok şirket uluslararası alana açılmaya ve SEO çalışması yapacağı internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını farklı dillerden içeriklerle doldurmaya başladı. Bu durumda İngilizce olan bir içeriği Türk bir kullanıcının görmesi onda bir etki yaratmayacak, bir anlam ifade etmeyecek bu da etkileşimin düşmesine neden olacaktır. O yüzden farklı dillerde içerik üreten şirketlerin özellikle yabancı kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilecek bir ajans ile çalışması önemli…



Bunun yanında ulaşılabilir ve güvenilir olmalıdır. Eğer hizmet aldığınız birisine ulaşamıyorsanız ona güveniniz kalmaz ve bir daha alışveriş yapmadığınız gibi onun hakkında olumlu yorumlarda da bulunmazsınız. Bunun yanında son zamanlarda önemli olan bir unsur da referans gizliliği…"

REFERANS GİZLİLİĞİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

"Referans dediğimiz şirketlerin çalıştıkları büyük firmaların isimlerini sitelerinde ön plana çıkarmalarıyla oluyor. Fakat bu her zaman olumlu etki yaratmıyor özellikle de referans gösterilen için. Çünkü takipçi satın alma işi özellikle bu işin aslını bilmeyen için olumsuz olarak algılanmakta, referanslar içinde ismini gördüğünde de "He bu sahte takipçi kullanıyormuş!" hissine kapılmasına o şirketle olan ticari ilişkisinde güven kırılması yaşamasına neden olmaktadır."