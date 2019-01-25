Amerika’ya gidip şirket kurdular

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanındört bir yanında ölçeklenme aşamasına geçmiş teknoloji girişimlerinin küresel pazara açılmalarını hızlandırmak amacıyla, StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp işbirliğiyle Silikon Vadisi'nde düzenlenen 3S Landing Pad programı, üç önemli tanıtım etkinliğiyle tamamlandı. Programa katılan 12 girişim, StartersHub'ın desteğiyle Amerika'da kendi şirketlerini kurdu. Ürünlerinin pazar uyumluluğu tek tek gözden geçirilerek hem ürün hem de iş modeli bazında gerekli değişiklikler yapıldı. Oluşturulan danışma kurullarından faydalanan startuplar, kurdukları ekiplerle Amerika'da hizmet vermeye başladı.NEA Ventures'in FinTech, mobil ve dijital pazar yerlerine odaklanan önemli yatırımcılarından Ben Narasin'in katılım gösterdiği akşam yemeğiyle başlayan tanıtım programlarının ikincisi, Inventus Law Firm ve Silicon Valley Bank işbirliğiyle Menlo Park'ta bulunan Silicon Valley Bank'te gerçekleşti. Girişim sermayesi yatırımcıları, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar ile tamamlanan bu etkinlikte katılımcılar, 3S Landing Pad çerçevesinde 6 ay boyunca küresel pazar hedefiyle iş geliştirme yapan girişim ekiplerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Son olarak 3S Landing Pad girişimleri Palo Alto ortak düzenlenen tanıtım etkinliğinde yenilikçi çözümlerini yatırımcılara anlattı.Programakatılangirişimleryapay zekâdannesnelerininternetinekadar farklıteknolojileriçözümlerigeliştirmekiçin kullanıyor.StartersHub 3SLanding Padprogramınıbaşarıylatamamlayarakküresel pazaraçılımınıhızlandırangirişimler şöylesıralanıyor:Buck.ai,Cabture,Codela,KOMPAS, KuanIntelligence,Optiyol,Publicfast,Sensfix,Smart Mimic,Teleporter,Verismart,Wisboo.