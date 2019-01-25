Amerika’ya gidip şirket kurdular

Dünyanın
dört bir yanında ölçeklenme aşamasına geçmiş teknoloji girişimlerinin küresel pazara açılmalarını hızlandırmak amacıyla, StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp işbirliğiyle Silikon Vadisi'nde düzenlenen 3S Landing Pad programı, üç önemli tanıtım etkinliğiyle tamamlandı. Programa katılan 12 girişim, StartersHub'ın desteğiyle Amerika'da kendi şirketlerini kurdu. Ürünlerinin pazar uyumluluğu tek tek gözden geçirilerek hem ürün hem de iş modeli bazında gerekli değişiklikler yapıldı. Oluşturulan danışma kurullarından faydalanan startuplar, kurdukları ekiplerle Amerika'da hizmet vermeye başladı. GİRİŞİM SERMAYESİ DEVLERİ
NEA Ventures'in FinTech, mobil ve dijital pazar yerlerine odaklanan önemli yatırımcılarından Ben Narasin'in katılım gösterdiği akşam yemeğiyle başlayan tanıtım programlarının ikincisi, Inventus Law Firm ve Silicon Valley Bank işbirliğiyle Menlo Park'ta bulunan Silicon Valley Bank'te gerçekleşti. Girişim sermayesi yatırımcıları, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar ile tamamlanan bu etkinlikte katılımcılar, 3S Landing Pad çerçevesinde 6 ay boyunca küresel pazar hedefiyle iş geliştirme yapan girişim ekiplerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Son olarak 3S Landing Pad girişimleri Palo Alto ortak düzenlenen tanıtım etkinliğinde yenilikçi çözümlerini yatırımcılara anlattı. YAPAY ZEKÂ NESNELERİN İNTERNETİ ÇÖZÜMLERİ
Programa
katılan
girişimler
yapay zekâdan
nesnelerin
internetine
kadar farklı
teknolojileri
çözümleri
geliştirmek
için kullanıyor.
StartersHub 3S
Landing Pad
programını
başarıyla
tamamlayarak
küresel pazar
açılımını
hızlandıran
girişimler şöyle
sıralanıyor:
Buck.ai,
Cabture,
Codela,
KOMPAS, Kuan
Intelligence,
Optiyol,
Publicfast,
Sensfix,
Smart Mimic,
Teleporter,
Verismart,
Wisboo.