Mülteci sorununa büyük veri çözümü

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Türkiye'desayısı 3.5 milyonu bulan Suriyeli mültecilerin sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için Türk Telekom'un TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası kurumlar ortaklığında başlattığı "Büyük Veri" inovasyon yarışmasının kazananları açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da düzenlenen yarışmanın kapanış çalıştayında emniyet ve güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve entegrasyon kategorilerinde birinci olan proje sahipleri 50 bin TL'lik ödülü aralarında paylaştı. Sağlık alanında 'Suriyeli mültecilerin toplumsal entegrasyonu üzerinden Türkiye'deki kızamık salgını riskinin azaltılması', eğitim alanında 'Mültecilerin daha iyi entegrasyonu için eğitim fırsatlarının iyileştirilmesi', entegrasyon alanında 'İletişim verilerinin analizi ile mültecilerin hareketliliğinin değerlendirmesi (AROMA_CoDa)', işsizlik alanında 'Türkiye'deki entegrasyonun kentsel derin haritası (UDMIT)' ve güvenlik ve emniyet alanında ise 'Türkiye'de mülteci barındıran illerin cep telefon kullanım şekillerinin tanımlanması' isimli projeler değerlendirme komitesi tarafından birinciliğe layık görüldü. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler getiren projelere 'Mülteciler için Büyük Veri' yarışması kapsamında Türk Telekom olarak destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 100'ün üzerinde araştırma grubunun proje önerileri ile başvurduğu yarışma için 19 ülkeden dört sivil toplum örgütü, üç devlet kurumu, iki araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan, toplam 157 araştırmacı çalışmalarını gönderdi. Projelerin beşte biri Türk kurumlarından gelirken, diğer projeler yabancı kurumlar veya yabancı kurumların işbirliği ile hazırlandı.