Apple yüzlerce çalışanını kapının önüne koydu! Sebebi ise...

Apple, son günlerde düşük seyreden iPhone satışlarını artırmak için çıkar yol ararken, şirketin son hamlesi iPhone SE'yi yeniden raflara dizmek oldu. Bu şekilde iPhone satış hacmini artırmayı hedefleyen şirketin diğer taraftan da 200 çalışanıyla yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Ancak bunun sebebi Apple'ın bir süredir üzerinde özenle durduğu ve ekip kurduğu Project Titan'dan başkası değil.

OTOMOBİL İŞİNDEN VAZGEÇİYOR YORUMLARINA NEDEN OLDU

Şirketin otonom araçları üzerine çalışmalar yapan bu özel departman kapatılmamış olsa da, 200'ü aşkın çalışanın şirketlere yollarının ayrılması 'Apple otomobil işinden başlamadan vazgeçiyor' yorumlarına neden oldu.

Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise otonom araçlar için deneyimli bir ekiplerinin bulunduğu kaydedildi ve farklı alanlara ağırlık vereceklerinden dolayı çalışma arkadaşlarında bir dizi değişiklik yaptıkları belirtildi.

Project Titan'ın başında ise bir süre Tesla'da çalışan ve şirketin transfer ettiği Doug Field bulunuyor. (Hürriyet)