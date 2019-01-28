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yüzlerce çalışanını kapının önüne koydu! Sebebi ise...

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden , geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız 200'ü aşkın çalışanının işine son verdi. adı altında bir dizi çalışma yürüten ekibi tasfiye eden şirketin 'otonom otomobil' üretme fikrinden şimdilik vazgeçtiği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 16:29
Apple yüzlerce çalışanını kapının önüne koydu! Sebebi ise...

Apple, son günlerde düşük seyreden iPhone satışlarını artırmak için çıkar yol ararken, şirketin son hamlesi iPhone SE'yi yeniden raflara dizmek oldu. Bu şekilde iPhone satış hacmini artırmayı hedefleyen şirketin diğer taraftan da 200 çalışanıyla yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Ancak bunun sebebi Apple'ın bir süredir üzerinde özenle durduğu ve ekip kurduğu Project Titan'dan başkası değil.

OTOMOBİL İŞİNDEN VAZGEÇİYOR YORUMLARINA NEDEN OLDU

Şirketin otonom araçları üzerine çalışmalar yapan bu özel departman kapatılmamış olsa da, 200'ü aşkın çalışanın şirketlere yollarının ayrılması 'Apple otomobil işinden başlamadan vazgeçiyor' yorumlarına neden oldu.

Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise otonom araçlar için deneyimli bir ekiplerinin bulunduğu kaydedildi ve farklı alanlara ağırlık vereceklerinden dolayı çalışma arkadaşlarında bir dizi değişiklik yaptıkları belirtildi.

Project Titan'ın başında ise bir süre Tesla'da çalışan ve şirketin transfer ettiği Doug Field bulunuyor. (Hürriyet)

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Apple yüzlerce çalışanını kapının önüne koydu! Sebebi ise...
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