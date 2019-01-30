Apple Netflix'e rakip oluyor!

Apple'ın bir süredir Netflix'e rakip olacak bir platform üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak şirket bugüne dek bu konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadığından, ilgili platformun nasıl olacağıyla ilgili kimsenin bir fikri bulunmuyordu. Ancak Apple'a yakın bazı kaynakların iddiasına göre Apple söz konusu platformda sona gelmek üzere ve birkaç ay sonra yeni hizmetini tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor.

İÇERİK SAĞLAYICILARLA GÖRÜŞME HALİNDE!

Apple'ın içerik sağlayıcılarla bir süredir görüşme halinde olduğu, anlaşmalar yaptığı ve her şey sona erdiğinde duyurunun yapılması bekleniyor. Bu kapsamda takvimler Nisan ayını gösterdiğinde Apple'ın yeni platformunu tanıtması bekleniyor. İsmi henüz belli olmayan servis, iPhone, iPad, Apple TV gibi Apple cihazlarında önceden yüklü gelen bir TV uygulaması olarak öne çıkacak.

Apple'ın kendi sunduğu içeriklere herkes bedavadan ulaşabilecek; diğer içerik üreticilerine ait materyaller ise ücrete tabi olacak. İlk olarak ABD genelinde hizmete girmesi beklenen servisin kısa sürede 100'ün üzerinde ülkeye ulaştırılması bekleniyor. (Hürriyet)