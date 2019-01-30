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İnstagram dil değiştirme ayarları nasıl yapılır? dil değiştirme ayarları

kullanıcılarından bazıları son yapılan güncelleme ile birlikte dil değiştirme ayarları hakkında bilgi araştırmaya başladı. Her geçen gün kendini yenilemeye devam eden Instagram'ın yeni güncellemesi birçok kullanıcının hesabının dil ayarlarını otomatik olarak değiştirdi. Bu nedenle de 'Instagram dil değiştirme nasıl yapılır' sorusu akıllara geldi. Hesabınızda dil ayarları yapmak için izleyeceğiniz adımları hemen buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:02
İnstagram dil değiştirme ayarları nasıl yapılır? Instagram dil değiştirme ayarları

Türkiye ve dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi bir yeni güncellemeyi daha yayına aldı. Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından 'da yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Instagram'a dil değiştirme özelliği eklendi. Ancak bu özellik birçok kullanıcı da şaşkınlık yarattı. Güncellemenin gelmesi ile birlikte otomatik olarak dil ayarları değişen kişiler 'Instagram dil değiştirme nasıl yapılır' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, dil değiştirme ayarları nasıl ve nereden yapılıyor?

INSTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME AYARLARI

Instagram'da dil değiştirme ayarları şu şekilde yapılmaktadır;

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İnstagram dil değiştirme ayarları nasıl yapılır? Instagram dil değiştirme ayarları
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