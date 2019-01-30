İnstagram dil değiştirme ayarları nasıl yapılır? Instagram dil değiştirme ayarları

Türkiye ve dünya üzerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi bir yeni güncellemeyi daha yayına aldı. Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından Instagram'da yeniliklerin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Instagram'a dil değiştirme özelliği eklendi. Ancak bu özellik birçok kullanıcı da şaşkınlık yarattı. Güncellemenin gelmesi ile birlikte otomatik olarak dil ayarları değişen kişiler 'Instagram dil değiştirme nasıl yapılır' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, dil değiştirme ayarları nasıl ve nereden yapılıyor?

INSTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME AYARLARI

Instagram'da dil değiştirme ayarları şu şekilde yapılmaktadır;