Samsung'tan yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds geliyor!

Telefonlar bir yana aksesuar ürünleri de teknoloji üreticileri için hayli büyük öneme sahip. Kullanıcıların kendi aksesuar ürünlerini kullanması için yoğun çaba içerisinde olan şirketler, bu alanda da büyük bir rekabetin içinde. Bu kapsamda Samsung, sadece yeni telefonlarını duyurmakla kalmayıp yeni nesil kablosuz kulaklıklarını da dünyaya duyurması bekleniyor.

GEAR ICONX'İN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLACAK

Galaxy Buds adını taşıması beklenen bu kulaklılar, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin ses teknolojisine sahip olacak. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

Kablosuz şarj desteğine de sahip olması beklenen Galaxy Buds'un şarj özellikli taşıma kutusuyla gelmesi bekleniyor. (Hürriyet)