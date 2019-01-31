Intel'den üç ekranlı katlanabilen telefon geliyor

Intel, üç ekranlı bir telefon yapısı üzerinde çalışıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında keşfedilen bir patent başvurusuna bakıldığında net bir şekilde görülen üç ekran ve katlanabilir yapısı oldukça dikkat çekici. Yani aslında Intel'in bu cihazı hem telefon, hem de tablet görevi görüyor. Ekranlar tamamen açık olduğunda bir tabletten farksız; ancak katlandığında da telefon şeklinde kullanabiliyorsunuz.

KALEMİ DE VAR

Telefonun tek özelliği elbette bu değil. Stylus kalemle birlikte gelmesi beklenen cihaz, piyasadaki en sıra dışı telefon olacağa benziyor. Ancak Intel'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil; patent başvurusundaki görsellere bakıldığında cihazla ilgili temel fikirler bir bir ortaya çıkıyor.

Katlanabilen ekran yapısı üzerinde çalışan sadece Intel değil elbette. Samsung, halihazırda patentin ötesinde ürettiği esnek ekranlı telefonuyla geçtiğimiz haftalarda dünyanın karşısına çıkmıştı. Diğer yandan LG ve Huawei'nin de bu alanda çalışmaları olduğu biliniyor. Xiaomi'nin esnek ekranlı telefon üzerinde çalıştığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. (Hürriyet)