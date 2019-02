Büyümek isteyen girişimin yol haritası

BUGÜN NELER OLDU

şirketlerinin çalışanlarının yetkinlikleri sadece kodlardan değil, çevresine ışık saçacak bilgileri paylaşmasıyla da oluşuyor. Dijital tasarım süreçleri ve müşteri deneyimi konusunda uzmanlaşan Sherpa yol gösterici blog yazılarıyla girişim ekosistemine destek oluyor. Hızla büyüyen satışları kontrol altında tutmak isteyen girişimlere bulut aklı vermek kolay. Bunun nasıl yapılacağını anlatmak çok kolay değil. İşte girişimlere büyüyen satış odaklı büyümeyi öngörülebilir kılacak fikirler adım adım anlatılıyor. Ücretsiz kayıt olunabilen Blog'un eğitim, etkinlik, kitap gibi başlıklarla sonsuz bir bilgi kaynağı sunuluyor.Girişimekosisteminin en güvenilir bilgi kaynağı Startups.Watch üyelere özel hazırladığı raporlarla puslu ortamı daha öngörülebilir hale getiriyor. Her çeyrek düzenlediği etkinliklerle girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirirken, yatırım ve girişim rakamlarının devlet kurumları, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, girişim ekosistemi faydalanıyor.Geçtiğimizyıl Atlasian'a satılan Türk girişimi Opsgenie ekibinin genç mühendisi Serhat Can geliştirici ekosistemini yönlendiren kişilerden biri olmayı başarmış. İngilizce ve Türkçe paylaşımlar yapan Serhat Can 4 bin kişiye ulaşan geliştirici ekosistemi DevOps'un organizetörlerinden biri.