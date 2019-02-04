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'ın geliştirici yetkilerini askıya aldı

ABD'li teknoloji firması , mobil işletim sistemi üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı.

Giriş Tarihi: 4.2.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 15:58
Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google'ın, internetteki iOS uygulama mağazası aracılığıyla ödemeli hizmete sunduğu "Screen Meter" adlı araştırma uygulamasının, kurumsal uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin tüm kurumsal uygulamalarına tedbir getirdi.

Tedbir kapsamında Google Maps, Google Hangouts, Gmail ve başka bazı uygulamaların şirket içi kullanılan beta versiyonları ile Gbus adlı yalnızca Google çalışanlarının kullandığı servis bilgilendirme uygulamasının iOS versiyonlarının çalışması durduruldu.

GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

Apple ve Google yetkililerinin sorunun çözülmesi ve geliştirci yetkisinin yeninden tanınması için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Apple çarşamba günü Facebook'un kullanıcıların cep telefonunu nasıl kullandığına dair bilgi toplayan "Facebook Research" adlı iOS uygulamasının kurumsal uygulamaların dağıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin geliştirici sertifikasını askıya almıştı.

Görüşmelerin ardından dün şirketin geliştirici yetkileri yeniden tanınmıştı.

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Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı
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