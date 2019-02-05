PUBG Mobile yüzünden hayatını kaybetti

Fortnite ile birlikte milyonlarca oyuncunun aynı anda oynadığı, sadece PC veya oyun konsolunda değil, telefonlarda da oynanabilen PUBG, bu kez 'can aldı'. Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 18 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç, PUBG'den başını kaldırmıyordu. Tamamen hayatını izole eden ve telefonundan gözünü ayırmayan gencin telefonunun bilinmeyen bir sebeple bozulmasıyla birlikte telefonu yaptıracak parasının olmaması ve dolayısıyla PUBG oynayaması işin rengini değiştirdi.

AİLESİ İSTEDİĞİ PARAYI VERMEYİNCE...

Ailesinden 37 bin Hint Rupisi yani yaklaşık 2700 TL para isteyen ve bu parayla telefon almak istediğini belirten gence ailesi olumsuz yanıt verince o günün akşamı yaşamına son verdi. Ancak bu olay elbette oyunlarla birlikte artan intihar vakalarında bir ilk değil; zira daha önce de söz konusu Battle Royale oyunu yüzündenAlexey M. adlı 15 yaşındaki bir çocuk oyunun etkisinde kalıp genç bir kadınını öldürmüştü.

Yaşanan bu olay sonrası, kısa bir süre içerisinde 15 yaşındaki çocuğu yakalayan polisler, çocuğun oyunun etkisinde kaldığını ve oyundaki bir senaryoyu canlandırarak genç kadını öldürdüğünü belirtmişlerdi. (Hürriyet)