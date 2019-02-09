Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Apple iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlandı! FaceTime güvenlik açığı kapandı

12.1.4 güncellemesini yayınlandı! güvenlik açığı kapandı

12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı. güvenlik açığı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan , bu sorunu ortadan kaldırm��şa benziyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 11:38
Apple iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlandı! FaceTime güvenlik açığı kapandı

Hatırlanacağı üzere FaceTime'dan arama alan kullanıcılar, bu aramalara cevap vermeseler dahi arama sırasında mikrofon devreye girdiğinden sesleri karşı tarafa ulaşıyordu. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte elini çabuk tutan Apple, iOS 12.1.4 güncellemesini beklenenden çok daha önce yayınladı.

Ancak güncelleme ile yapılan tek değişiklik bu değildi elbette. Yaşanan batarya sorununu ortadan kaldırması bir yana minör bazı güncelleştirmeler de yapan iOS 12.1.4 sürümünde telefonların stabil çalışmasını engelleyen bazı teknik sorunlar giderilirken, performans iyileştirmeleri de söz konusu.

HANGİ CİHAZLAR GÜNCELLEMEYİ YÜKLEYEBİLİYOR?

Güncellemeyi Ayarlar>Genel altından yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de dosyayı indirebilirsiniz.

iOS 12.1.4 güncellemesini indirebilecek Apple cihazları ise şöyle:

iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6. jenerasyon. (Vatan)

WhatsApp'ın sakladığı gizli özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlandı! FaceTime güvenlik açığı kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN