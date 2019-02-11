5G çalışmaları tam gaz!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mobil işletmeciler tarafından BTK'ye yapılan başvurular neticesinde, operatörlere farklı frekans bantlarında 5G denemeleri yapmak üzere izin verildi.

İzin kapsamında Turkcell İstanbul ve İzmir'de 3,5 ve 26 GHz, Vodafone Türkiye İstanbul ve Ankara'da 3,5 ve 3,7 GHz, TTMobil İstanbul'da 3,5 GHz bandında yıl sonuna kadar 5G denemesi yapacak.

- "Testler 5G bandında yapılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, ülkelerin 4,5G'nin ardından 2020'de 5G'ye geçmeyi hedeflediğini, Türkiye'nin de bu teknolojiyi kullanan, standart belirleme dahil kural koyucu öncü ülkelerden biri olmak istediğini söyledi.

4,5G uygulaması konusunda gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu belirten Turhan, büyük şehirlerde erişilen kapasiteyi kırsaldaki vatandaşın ayağına götürmek için "Evrensel Hizmet Fonu"ndan yararlanarak birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Turhan, bilişim sektörünün hızla geliştiğine ve üretilen ürünlerin hızla tüketildiğine dikkati çekerek, "Bizim de durmadan kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu, anlık, dakikalarla eskiyen bir sektör. Geliştirdiğiniz bir ürünü geliştirmeye devam etmezseniz, ertesi gün bir başkası daha iyi bir ürünü piyasaya sürebiliyor." dedi.

Bu amaçla BTK tarafından GSM işletmecilerine 5G hizmetinin sunulacağı 3,5, 3,7 ve 26 Ghz bantlarında test için gerekli iznin verildiğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar devam edecek denemeler için verilen izinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği şartı getirildi. 5G'ye geçiş sadece söylemle olmaz, araştırmalar yapılması ve ürünler geliştirilmesi gerekiyor. 2020'de bu teknolojiye geçişi hedefleyen ülkemizin, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği ürünlerle bunu başarmasını hedefliyoruz."