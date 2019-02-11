5G için operatörlere deneme izni

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Turkcell'e İstanbul ve İzmir'de, Vodafone Türkiye'ye İstanbul ve Ankara'da, TTMobil'e İstanbul'da 5G deneme izni verdi. Operatörler, belirlenen frekans bandlarında 5G denemelerini 31 Aralık'a kadar yapabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İzinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği yapılması şartı getirildi." dedi.

5G NEDİR?

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak öne çıkıyor. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlanıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülüyor.