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12.1.4 güncellemesinde bağlantı sorunu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 12.1.4 güncellemesini kullanıcılarına sunan , şimdi de bağlantı bağlantı problemiyle karşı karşıya.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 17:28
iOS 12.1.4 güncellemesinde bağlantı sorunu ortaya çıktı

Bildiğiniz üzere Apple, iOS 12.1.3 sürümünde görülen Grup FaceTime hatasını çözmek adına iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak yeni güncelleme beraberinde başka sıkıntıları getirdi. Bazı kullanıcıların Wifi ve hücresel veri tarafından sorun yaşadığı ortaya çıktı.

APPLE HENÜZ KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

Ortaya çıkan yazılım hatalarını Twitter üzerinden Apple ile paylaşan kullanıcılar, bağlantı hızının oldukça yavaş olduğunu bazı kullanıcılar ise hücresel veri bağlantısının tamamen kapandığını ve yapılabilecek her şeyi denemelerine rağmen geri aktif edemediklerini açıkladı.

Bunların yanı sıra fotoğraflar, e-posta, Touch ID ve sesli notlarda hataların görüldüğünü dikkate alırsak, ABD'li şirketin iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlama da biraz acele ettiğini söyleyebiliriz. Apple'in ise henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim. (Hürriyet)

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iOS 12.1.4 güncellemesinde bağlantı sorunu ortaya çıktı
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