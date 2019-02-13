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9'un tanıtım tarihi belli oldu!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Mi 9 için tarih verildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:44
Xiaomi Mi 9'un tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Mi 9 adındaki modeli, ortaya çıkan sızıntılarla gündeme geliyordu. Çinli şirketin resmi sitesi Weibo üzerinden yapılan paylaşımda merakla beklenen telefonun 20 Şubat tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Son zamanlarda satışa sunulan akıllı telefonların tasarım çizgisini benimseyen Mi Mix 9, Snapdragon 855 işlemciden gücünü alacak. 6/8/10 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulması beklenen cihaz, 6.4 inç boyutunda AMOLED ekran ve 24 MP çözünürlüğünde ki ön kamera ile geliyor.

Aynı zamanda 3 arka kameraya sahip olan olan Mi Mix 9, 3500 mAh batarya ile kutudan çıkacak. Bununla birlikte 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 18 MP ikincil kamerayla gelen telefon 8 MP derinlik sensörü ile bizleri karşılayacak

20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9'un 436 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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Xiaomi Mi 9'un tanıtım tarihi belli oldu!
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