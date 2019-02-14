Dünya genelinde yeşil yapraklı bitki örtüsü alanları arttı

NASA tarafından 20 yıl boyunca her gün, Dünya'nın neredeyse her yerinin 4'er kez uydu fotoğraflarının çekilmesiyle elde edilen veriler, yerkürenin giderek yeşillendiğini gösterdi.

Boston Üniversitesinden Ranga Myneni ve meslektaşları, 1990'ların ortalarından itibaren bitki örtüsüyle kaplı toprakların toplam miktarını ve zaman içinde nasıl değiştiğini izlemeye başladı.

Bilim insanları, Dünya genelinde yeşil alanların 2000'li yılların başından bu yana yüzde 5 arttığını, bunun, tüm Amazon yağmur ormanlarının kapladığı alana eşdeğer olduğunu belirtti.

ARTIŞ EN FAZLA NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Yeşil alanlardaki artışın en fazla Çin ve Hindistan'da görüldüğüne dikkati çekerek, yüzde 10'dan fazla artışla ilk sırada yer alan Çin'i, yaklaşık yüzde 6,5 artışla Hindistan, yaklaşık yüzde 4,5 artışla Avrupa Birliği ülkeleri ile yüzde 4 artışla Kanada'nın takip ettiği bildirildi.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezinden ve araştırmanın ortak yazarlarından Rama Nemani, "Bu uzun vadeli veriler daha derine inmemizi sağlıyor. Dünyada yeşillenme ilk kez gözlemlendiğinde, bunun daha sıcak, daha yağışlı bir iklim ve gübrelemeye bağlı olduğunu düşündük. Şimdi uydu verileriyle insanların da bu duruma katkıda bulunduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmada, Çin'in küresel çapta yeşillenmeye yaptığı katkının yüzde 42'sinin, toprak erozyonu, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilen, ormanların korunması ve genişletilmesine yönelik programlarla sağlandığına dikkat çekildi.

Çin'de yeşillenme değişiminin yüzde 32'si, Hindistan'da da yüzde 82'sinin yoğun gıda mahsulü ekiminden kaynaklandığına dikkat çekilen çalışmada, Çin ve Hindistan'da bakliyat, meyve ve sebze üretiminde 2000 yılından bu yana yüzde 35-40 civarında artış sağlandığı kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları "Nature Sustainability" dergisinde yayımlandı.