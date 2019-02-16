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Hareket edildiği anda bulaşan virüs: Anubis

Son dönemde özellikle mobil cihazlara yönelik zararlı yazılımların sayısında artış gözleniyor. 'de Anubis isimli bankacılık virüsü keşfedildi. Bu kullanıcıların kimlik bilgilerini ve şifrelerini çalıyor.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 11:08
Hareket edildiği anda bulaşan virüs: Anubis

'de geniş kullanıcı kitlelerine yayılma olasılığı bulunan iki adet zararlı bankacılık yazılımı olduğu ortaya çıktı. Görünüşte online bankacılık kullananlar için birçok avantaj sağlayan Currency Converter ve BatterySaverMobi olarak adlandırılan bu iki uygulama kısa sürede Play'den kaldırıldı. Pil kullanımında tasarruf sağlamaya yardımcı olacağı belirtilen BatterySaverMobi isimli uygulama kaldırılmadan önce 5 bin defa indirilmişti. 73 kullanıcıdan 4,5 gibi yüksek bir puan alan uygulama hakkında yapılan yorumların ise çoğunun anonim ve gerçeği yansıtmadığı görüldü. Currency Converter ise para birimlerini çevirmeye yardımcı bir uygulama olarak görünüyordu.

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Hareket edildiği anda bulaşan virüs: Anubis
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