Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarına Android Pie geliyor!

Bu güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler, parmak izi tarayıcısı veya yüz tanıma yoluyla şifreleri otomatik dolduran yeni bir şifre yöneticisi içeriyor.

Yeni kontroller, kullanıcıların AI asistanını hızlı bir şekilde açmasına, çoklu işlem özelliğini hızlandırmaya ve telefonun kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor.

YENİ OYUNLAR EKLENDİ

GPU Turbo 2.0, dokunmatik panelinin verdiği yanıtı (veya gecikme süresini) yüzde 36 oranında azaltıyor ve yeni bir uygulama asistanı ekliyor.

Ayrıca, GPU Turbo'nun ikinci nesil versiyonunda desteklediği PUBG ve Mobile Legends oyunlara, Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival ve NBA 2K18'den oluşan yeni yapımlar eklendi. (Hürriyet)