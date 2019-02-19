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Peak nedir? hangi şirket? Peak Games'in TV reklamı merak uyandırdı

nedir? Dün akşam televizyon başındakiler ilginç bir reklamla karşılaştı. Aslında kısa bir süreliğine televizyon ekranı hacklendi. Peak Games'in 41 kanalda aynı anda verilen reklamı oldukça merak uyandırdı. Birçok insan internette Peak Games'in ne olduğunu arattı ve sorulara cevap aradı. Reklam filmiyle yeni çalışma arkadaşları aradığını duyuran Peak Games nedir? Peak Games hangi şirket? İşte Peak Games'le ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:08
Peak nedir? Peak Games hangi şirket? Peak Games'in TV reklamı merak uyandırdı

Dün akşamdan beridir sosyal medyada Peak hashtag'i oldukça popüler durumda. Birçok insan Peak hakkında mesajlar yazdı. Bu durumun en büyük sebebi ise aynı anda 41 televizyon kanalında gösterilen reklam oldu. Televizyon kanallarını reklam aracılığı ile hackleyen Peak, bir anda tüm ilgiyi üstüne çekti ve gündeme yerleşti. Peak aslında bir yazılım şirketi. Şimdiye kadar birçok oyun geliştirdi. Peak'ın kart ve okey oyunlarını geliştirilen bölümü de dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Zynga tarafından satın alınmıştı. İşte hakkındaki tüm ayrıntılar...

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Peak nedir? Peak Games hangi şirket? Peak Games'in TV reklamı merak uyandırdı
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