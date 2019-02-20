Buzlu kasaya sahip iPhone geliyor!

Apple, iPhone X ile beraber tasarım anlamında büyük farklılığa gitmişti. XS serisinde ise tasarım çizgisini koruyan şirket, Eylül ayında tanıtacağı yeni modelinde farklı tasarımlara imza atarak son dönemde düşen satış rakamlarını yükseltmek istiyor.

ÜNLÜ ANALİST İDDİA ETTİ

Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre ABD'li şirket yeni modellerinde buzlu cam kullanacak. Buzlu cam tasarımını daha önceden Pixel 3 modellerinde görmüştük. Bu tasarımı şeffaf yüzeylerle kıyasladığımızda buzlu cam oldukça yumuşak bir dokunma hissi yaratıyor. Aynı zamanda bu tasarım parmak izi bırakmıyor.

Son iPhone modellerinde beklediği satış rakamına ulaşamayan Apple, Eylül ayında tanıtacağı modellerinde tasarım değişikliğine gitmek istiyor. Buna ilk örnek olarak gösterilen buzlu cam tasarımı gibi birçok değişiklikle ilerleyen zamanlarda karşılaşacağız gibi gözüküyor. (Hürriyet)