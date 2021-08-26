WhatsApp’ta yeni tehlike! WhatsApp’ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı

Android uygulamalarının değiştirilmiş yani modifiye edilmiş olan sürümleri vardır. Bu sürümler uygulamanın asıl geliştiricileri tarafından amaçlanmayan işlevleri gerçekleştirmek için hazırlanır. WhatsApp'ın da FMWhatsApp adında modifiyeli bir sürümü var.
FMWhatsApp, orijinal WhatsApp uygulamasında olmayan birçok yeteneği içeriyor. Kullanıcıların görselliği değiştirmesi, simgelerin kişiselleştirilmesi, son görülme özelliklerinin gizlenmesi, görüntülü arama gibi özelliklerin devre dışı bırakılması gibi işlevler sunuyor. Üçüncü parti uygulama mağazalarından indirilip, kullanılabiliyor.
Güvenlik uzmanları yeni bir rapor paylaşt ve FMWhatsApp'ın trojanli bir sürümünü tespit ettiklerini açıkladılar.
Zararlı sürüm bulaştığı cihazlarda mesajları engellemek, kötü amaçlı başka uygulamalar yüklemek, reklamları tam ekran göstermek, cihaz sahibinin bilgisi dışında paralı servislere abone olmak, değerli bilgileri çalmak gibi yeteneklere sahip.