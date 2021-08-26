WhatsApp’ta yeni tehlike! WhatsApp’ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı

Android uygulamalarının değiştirilmiş yani modifiye edilmiş olan sürümleri vardır. Bu sürümler uygulamanın asıl geliştiricileri tarafından amaçlanmayan işlevleri gerçekleştirmek için hazırlanır. WhatsApp'ın da FMWhatsApp adında modifiyeli bir sürümü var.