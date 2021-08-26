Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknoloji Haberleri WhatsApp'ta yeni tehlike! WhatsApp'ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:19 Son Güncelleme: 26.8.2021 16:20

WhatsApp'ta yeni tehlike! WhatsApp'ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı

WhatsApp’ta yeni tehlike! WhatsApp’ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı

WhatsApp siber suçluların hedefinde bulunuyor. Bilgisayar korsanları geliştirdikleri yeni yöntemlerle WhatsApp üzerinden değerli bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde tehlikeli bir durum tespit edildi. Güvenlik uzmanları, WhatsApp'ın değiştirilmiş ve trojan içeren bir sürümünü keşfetti. Zararlı sürüm Android kullanıcılarını tehdit altında bırakıyor.

Android uygulamalarının değiştirilmiş yani modifiye edilmiş olan sürümleri vardır. Bu sürümler uygulamanın asıl geliştiricileri tarafından amaçlanmayan işlevleri gerçekleştirmek için hazırlanır. WhatsApp'ın da FMWhatsApp adında modifiyeli bir sürümü var.

FMWhatsApp, orijinal WhatsApp uygulamasında olmayan birçok yeteneği içeriyor. Kullanıcıların görselliği değiştirmesi, simgelerin kişiselleştirilmesi, son görülme özelliklerinin gizlenmesi, görüntülü arama gibi özelliklerin devre dışı bırakılması gibi işlevler sunuyor. Üçüncü parti uygulama mağazalarından indirilip, kullanılabiliyor.

Güvenlik uzmanları yeni bir rapor paylaşt ve FMWhatsApp'ın trojanli bir sürümünü tespit ettiklerini açıkladılar.

Zararlı sürüm bulaştığı cihazlarda mesajları engellemek, kötü amaçlı başka uygulamalar yüklemek, reklamları tam ekran göstermek, cihaz sahibinin bilgisi dışında paralı servislere abone olmak, değerli bilgileri çalmak gibi yeteneklere sahip.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, "FMWhatsapp kullanıcıları, uygulamaya bazı erişim izinleri veriyor. Bu da truva atının işini kolaylaştırıyor. Trojan kullanıcıyı haberi olmadan paralı servislere otomatik olarak abone ediyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
WhatsApp'ta yeni tehlike! WhatsApp'ın değiştirilmiş trojan yayan sürümü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA