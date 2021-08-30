Google bu Android uygulamalarını yasakladı! Polis ’telefondan hemen silin’ uyarısı yaptı

Android için yeni bir uyarı yapıldı ve kesinlikle göz ardı edilmeyecek bir uyarı. Yeni paylaşılan güvenlik raporuna göre 8 farklı Android uygulamasında Joker isimli zararlı yazılımın gizlendiği tespit edildi. Google duruma hemen el koydu ve tehlikeli uygulamaları mağazadan kaldırdı. Söz konusu uygulamaların da bir listesini yayınladı.
Bu gelişmeyle birlikte Belçika polisi de yaptığı açıklamada, Google'ın uygulamaları sildiğini doğruladı ve uygulamaları yükleyen kullanıcıları da hemen silmeleri konusunda uyardı.
Joker oldukça tehlikeli bir yazılım. Bir kere bulaştığı cihaza gizli casus yazılımlar yükleyebiliyor ve kullanıcıyı haberi olmadan paralı servislere abone yapabiliyor. Geçmiş dönemde bazı kullanıcılar bu sahte paralı abonelikler yüzüne yılda 240 sterlin üzerinde ödeme yapmıştı. Ayrıca Joker virüsü, akıllı telefonlardaki mesajlara, kişilere ve diğer birçok bilgiye de erişebiliyor.
Joker virüsünün olduğu tespit edilen tehlikeli Android uygulamalarının listesi ise şu şekilde:
Joker birkaç sene önce ortaya çıkmıştı, fakat son dönemde Joker'in gizlenmiş olduğu uygulamaların sayısında artış yaşandı.
Güvenlik araştırmacıları, 2020'de yayınladıkları güvenlik raporundan sonra 1000'den fazla yeni Joker örneği bulduklarını söyledi. Bununla birlikte siber korsanların, Joker yüklü uygulamaları resmi ya da üçüncü parti uygulama mağazalarına sokmak için benzersiz yeni yöntemler geliştirdiklerinin altını çizdiler.
Güvenlik uzmanları Android telefonları saldırılara karşı korumak için şu tavsiyelerde bulundu:
-Uygulamaları yalnızca Google Play Store'dan indirin.
-Mesajlar, sosyal ağlar veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden alınan bağlantılara tıklamayın.
-Bilinmeyen ve güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemeyin.
-Telefonunuza antivirüs programı kurun ve belirli düzende cihazınızı taratın.
-Uygulama yükledikten sonra verilecek izinleri kontrol edin.