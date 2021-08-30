Google bu Android uygulamalarını yasakladı! Polis ’telefondan hemen silin’ uyarısı yaptı

Bu gelişmeyle birlikte Belçika polisi de yaptığı açıklamada, Google'ın uygulamaları sildiğini doğruladı ve uygulamaları yükleyen kullanıcıları da hemen silmeleri konusunda uyardı.

Joker oldukça tehlikeli bir yazılım. Bir kere bulaştığı cihaza gizli casus yazılımlar yükleyebiliyor ve kullanıcıyı haberi olmadan paralı servislere abone yapabiliyor. Geçmiş dönemde bazı kullanıcılar bu sahte paralı abonelikler yüzüne yılda 240 sterlin üzerinde ödeme yapmıştı. Ayrıca Joker virüsü, akıllı telefonlardaki mesajlara, kişilere ve diğer birçok bilgiye de erişebiliyor.