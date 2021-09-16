BM, insan haklarını riske atan yapay zeka kullanımına ilişkin moratoryum çağrısı yaptı

"İnsan hakları riski ne kadar yüksekse, yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin yasal gereklilikler de o kadar katı olmalıdır." ifadesini kullanan Bachelet, ancak risklerin değerlendirilmesinin zaman alabileceğinden, devletlerin potansiyel olarak riskli teknolojilerin kullanımına moratoryumlar koyması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, insanların duygu durumlarını ortaya çıkarmak için yapay zeka ve yüz tanıma uygulamaları kullanan bilgisayar yazılımını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri üzerinde test ettiği öne sürülmüştü.

BM'nin açıkladığı raporda ise ülke ismi zikredilmezken Çin'deki uygulamalara atıfta bulunuldu.