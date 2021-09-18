Online satış yapan sitelerde ’haksız fiyat artışı’ denetimleri artırıldı

PTT iştirak şirketi PttAVM.com olarak fahiş fiyatlı ürünlere karşı oluşturacakları özel ekiple özellikle temel gıda ürünlerinin piyasa fiyatlarının aşırı üstünde olmaması için çabalayacaklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Online pazar yeri olarak platformlarda yer alan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak fahiş fiyatlandırmaya karşı önlemlerimizi alıyoruz. Satılan ürünler 24 saat ekiplerimizin süzgecinden geçiyor. Eğer salgın sürecini ve fiyat artışlarını fırsata çevirenler tespit edilirse satıcılarla iletişime geçerek, normal piyasa fiyatlarına yani makul seviyeye çekilmesi konusunda gerekli adımları atıyoruz.

Bu noktada vatandaşlara büyük görev düşüyor. PttAVM'de özellikle gıda ürünlerinde piyasa fiyatlarının aşırı üzerinde fiyatlı ürünleri gördüklerinde vatandaşlarımızın durumu '444 1 788' numaralı çağrı merkezimize bildirmeleri yeterli olacaktır. Çağrı merkezimize gelen bildirimleri dikkatle inceliyoruz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından da e-Devlet üzerinden bu tür şikayetler alınıyor."