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Giriş Tarihi: 27.9.2021 14:19 Son Güncelleme: 27.9.2021 14:37

Twitter'a rahatsız edici Tweet'ler için yeni seçenekler geliyor!

Twitter’a rahatsız edici Tweet’ler için yeni seçenekler geliyor!

Twitter son aylarda istenmeyen, rahatsız edici tweet'ler için bir dizi yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Eski tarihli raporlarda, Twitter'ın bu konu hakkında daha fazla çalışma içinde olduğu ve önümüzdeki haftalar içinde rahatsız edici tweet'ler için başka özelliklerin geleceği belirtilmişti. Görünüşe göre raporda yazılanlar gerçek oluyor. Twitter, kullanıcıların olumsuz etkileşimlerden kaçmasına yardımcı olabilecek yenilikler geliştiriyor. İşte detaylar...

Twitter, kullanıcıların kendilerini rahatsız edici tweet'ler ve hesaplar dışında tutmalarına yardımcı yeni bir filtre seçeneği geliştiriyor. Söz konusu yeni özellik, olumsuz tweet'leri ve kullanıcıları otomatik olarak filtreleyecek.

Konuyu biraz daha açacak olursak, filtre açık olduğu zaman Twitter, zararlı tweet'leri kullanıcı ve kullanıcıya yanıt veren kişi dışında kimseye göstermeyecek. Hatta rahatsız eden hesap sınırlanarak, cevap vermesi de engellenebilecek.

Twitter ayrıca daha saldırgan olabilecek yorumları filtrelemek için yeni bir kelime filtresi de geliştiriyor. Yeni kelime filtresi, nefret söylemini, spam'leri ve aşağılayıcı mesajları otomatik olarak fitreleyecek. Böylece kullanıcıların rahatsız edici tweet'lerden uzak kalması için ayrı bir yol sunacak.

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Twitter'a rahatsız edici Tweet'ler için yeni seçenekler geliyor!
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