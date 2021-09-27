Twitter’a rahatsız edici Tweet’ler için yeni seçenekler geliyor!

Twitter ayrıca daha saldırgan olabilecek yorumları filtrelemek için yeni bir kelime filtresi de geliştiriyor. Yeni kelime filtresi, nefret söylemini, spam'leri ve aşağılayıcı mesajları otomatik olarak fitreleyecek. Böylece kullanıcıların rahatsız edici tweet'lerden uzak kalması için ayrı bir yol sunacak.