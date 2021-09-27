Twitter’a rahatsız edici Tweet’ler için yeni seçenekler geliyor!

Twitter, kullanıcıların kendilerini rahatsız edici tweet'ler ve hesaplar dışında tutmalarına yardımcı yeni bir filtre seçeneği geliştiriyor. Söz konusu yeni özellik, olumsuz tweet'leri ve kullanıcıları otomatik olarak filtreleyecek.
Konuyu biraz daha açacak olursak, filtre açık olduğu zaman Twitter, zararlı tweet'leri kullanıcı ve kullanıcıya yanıt veren kişi dışında kimseye göstermeyecek. Hatta rahatsız eden hesap sınırlanarak, cevap vermesi de engellenebilecek.
Twitter ayrıca daha saldırgan olabilecek yorumları filtrelemek için yeni bir kelime filtresi de geliştiriyor. Yeni kelime filtresi, nefret söylemini, spam'leri ve aşağılayıcı mesajları otomatik olarak fitreleyecek. Böylece kullanıcıların rahatsız edici tweet'lerden uzak kalması için ayrı bir yol sunacak.