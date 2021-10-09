Elon Musk: Bu proje için can atıyorum, ancak beynim patlayabilir

Elon Musk'ın uzun zamandır, elektrikli bir VTOL jet uçağı (Vertical Take-Off and Landing/Dikey iniş ve kalkış) yapmak istediği biliniyor. Bu konuyu daha önce de dile getirmişti. Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Süpersonik, VTOL jet yapmak için can atıyorum. Ancak daha fazla iş, beynimi patlatacak" dedi.
Musk birkaç sene önce Joe Rogan'ın programına konuk olmuştu. Milyarder girişimci, "Bir uçak tasarımım var, bunu epeyce düşündüm. Dikey kalkış ve iniş için kullanacağınız araç, yüksek hızlı uçuş için uygun olmayabilir.
Yüksek irtifadayken, seyirde kullanılan enerji düşüktür, ancak aşağıya inerken potansiyel enerjinizin büyük bir bölümünü yeniden yakalayabilirsiniz. Gerçekten herhangi bir yedek yakıta ihtiyacınız yok.
Elektrikli uçağa şu anda gerek yok. Elektrikli otomobiller, güneş enerjisi, enerjinin sabit şekilde depolanması önemli. Bunlar elektrikli süpersonik elektrikli uçak yapmaktan çok daha önemli" açıklamasını yapmıştı.