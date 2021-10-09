Elon Musk: Bu proje için can atıyorum, ancak beynim patlayabilir

Elon Musk'ın uzun zamandır, elektrikli bir VTOL jet uçağı (Vertical Take-Off and Landing/Dikey iniş ve kalkış) yapmak istediği biliniyor. Bu konuyu daha önce de dile getirmişti. Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Süpersonik, VTOL jet yapmak için can atıyorum. Ancak daha fazla iş, beynimi patlatacak" dedi.