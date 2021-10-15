Pakistan’da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ülke karşıtı içerikler yasaklandı

Yerel basındaki haberlere göre, Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarının 3 ay içerisinde ülkede ofis açması ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansına (PTA) kayıt olması gerektiği belirtildi.

Yeni değişiklikle birlikte, sosyal medya platformlarında İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkenin bütünlüğüne karşı içeriklerin paylaşılmasına ve canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformları da söz konusu kurallara aykırı içerikleri PTA'nın yönlendirmesiyle 48 saat içerisinde kaldıracak. Bu kuralları yerine getirmeyen sosyal medya platformları 3 milyon dolar ceza ödeyecek.