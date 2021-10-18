Bilim şenliğinde gençler yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim Şenliği " açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 3 gün süren bilim şenliğinde kurulan stant ve atölyelerde Robotik Kodlama, 3D Yazıcı, Web 2.0 Araçları, Otomatik Toprak Sensörü, Drama, Masal Anlatımı, Okçuluk, Ebru gibi etkinlikler yapıldı.

'GAZİOSMANPAŞA BİLİM, SANAT VE KÜLTÜR OLARAK GELECEĞE YÜRÜYOR'

Bilim Şenliği açılış programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'yı yeni hikayesiyle, yani kültürle, sanatla, bilimle, teknolojiyle ve bu teknolojiyi üreten sizlerle tanıtmaya devam edeceğiz. O nedenle gençlerin bu avantajı faydaya dönüştüreceğinizden endişemiz yok. Görüyoruz ki, her geçen gün Gaziosmanpaşa'mızın bilim ve teknolojiye olan alakası artmakta. Burada hayal bile edemediğimiz bir eseri, bu hale getiren gençlerimize ve öncülük eden öğretmenlerimize ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük fuarı olan TEKNOFEST fuarında Gaziosmanpaşalı gençlerimizin, Gaziosmanpaşa'daki İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan gençlerimizin üretmiş oldukları bir aracı TEKNOFEST Fuarında görmüş olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu araç şimdi Gaziosmanpaşa Belediyemizin garajında. Bu aracı Gaziosmanpaşalı gençlerimiz üretti. Türkiye'de teknoloji ile üretilen ilk araç. Bu gösteriyor ki, Gaziosmanpaşa'da gençlerimize fırsat verildiği zaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve ekibi öncülük ettiği zaman, imkanlar onların arkasından seferber edildiği zaman bütün birikmiş teknolojiye yönelik ilgi, bilime karşı sevda, kültüre karşı aşk kendiliğinden ortaya çıkıyor ve Gaziosmanpaşa bilim, sanat ve kültür merkezi olarak geleceğe yürüyor" dedi.

5 bine yakın öğrencinin Bilim Şenliğini ziyaret edeceğini kaydeden Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak toplamda 35 atölye, 4 sergi salonu ve söyleşileri ile bu alanda çok ciddi bir etkinlik yapıyoruz. 3 gün boyunca açık kalacak olan etkinlik 5 bin civarında öğrencimiz stantlarımızı ziyaret ederek buradaki öğrenimlerden faydalanacak. Şuanda da öğrencilerimiz atölyelerde eğitim almakta. Bizim burada yapmaya çalıştığımız öncelikle öğrencilerimizi yaparak ve yaşayarak öğretme modelini geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.