Samsung kullanıcıları yeniden uyardı! Bu tarihten itibaren fotoğraf ve videolar silinecek!

Eğer Samsung Cloud'da fotoğraflarınız ve videolarınız varsa, elinizi çabuk tutun. Güney Koreli teknoloji devi medya dosyalarının Cloud servisinden silineceği konusunda bir kere daha uyardı. Cloud yedekleme hizmeti, kişiler, takvimler ve notlar için aktif kalmaya devam edecek. Bundan sonra fotoğraflar ve videolar, Samsung'un bulut servisine dahil olmayacak.