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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:56 Son Güncelleme: 18.10.2021 15:56

Samsung kullanıcıları yeniden uyardı! Bu tarihten itibaren fotoğraf ve videolar silinecek!

Samsung kullanıcıları yeniden uyardı! Bu tarihten itibaren fotoğraf ve videolar silinecek!

Samsung bir süre önce yaptığı uyarıda, Samsung Cloud'dan fotoğraf ve videoların kaldırılacağını açıklamıştı. Teknoloji devi bu uyarısını bir kere tekrarladı. Kullanıcıların, Cloud servisinden fotoğraf ve videolarının yedeklerini almalarını, yoksa silineceğini belirtti. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Eğer Samsung Cloud'da fotoğraflarınız ve videolarınız varsa, elinizi çabuk tutun. Güney Koreli teknoloji devi medya dosyalarının Cloud servisinden silineceği konusunda bir kere daha uyardı. Cloud yedekleme hizmeti, kişiler, takvimler ve notlar için aktif kalmaya devam edecek. Bundan sonra fotoğraflar ve videolar, Samsung'un bulut servisine dahil olmayacak.

Samsung, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede bulunan kullanıcılara gönderdiği e-postada, 30 Kasım 2021'e kadar Cloud servisinden fotoğraf ve videoların yedeklerini almalarını gerektiğini belirtti. 30 Kasım'dan sonra fotoğraflar ve videolar Samsung Cloud'dan silinecek, kullanıcılar verilerini kaybedecek.

Cloud'dan medya dosyalarının silinmesi iki gruba ayrılmıştı. İlk gruba 30 Eylül'e kadar süre tanınmıştı. İkinci gruptakilerin ise 30 Kasım'a kadar süresi var.

Teknoloji devi kullanıcıların yedeklerini almaları için son dakikaya kadar beklememelerini tavsiye ediyor. Şirket, "Son tarih yaklaştığında, artan kullanıcı sayısı nedeniyle verilerinizi sorunsuz bir şekilde indiremeyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

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Samsung kullanıcıları yeniden uyardı! Bu tarihten itibaren fotoğraf ve videolar silinecek!
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