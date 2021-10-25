Qualcomm Snapdragon 898 ve Dimensity 2000’nin özellikleri ortaya çıktı

İlk olarak 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 898 ile başlayalım. Samsung tarafından 4 nm süreciyle üretilecek olan çipte, 3.0 GHz'de çalışan Cortex-X2 ana çekirdek, 2.5 GHz'lik 3x Cortex-A710 performans çekirdekleri ve enerji tasarrufu sağlayan 1.79 GHz hızında Cortex-A510 çekirdekler yer alıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 730 bulunuyor.

Dimensity 2000'nin de aynı konfigürasyona sahip olacak, ancak üç performans çekirdeği 2.85 GHz saat hızında çalışacak. Eğer bu söylenen doğruysa Snapdragon 898'deki performans çekirdeklerinden daha yüksek hıza sahip. Dimensity 2000'nin grafik işlemcisinin Mali-G710 MC10 olduğu söyleniyor. TSMC'nin 4 nm süreciyle üretilecek.