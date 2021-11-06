Twitter emojiyle tepki verme özelliğini yeniden kaldırdı

Twitter birden fazla yeni özellik üstünde çalışıyor. Bu yeniliklerden biri de Twitter'ın Reaksiyonlar adını verdiği bir Tweet'e emoji ile tepki verme özelliği.
Reaksiyonlar geçtiğimiz haftalar içinde Türkiye'de test edilmeye başlanmıştı. Ancak emojiyle tepki verme özelliği testi birkaç teknik sorundan dolayı kısa süreliğine sona ermişti. Twitter problemleri çözüp Reaksiyonlar'ı yeniden kullanıma sundu, ancak görünüşe göre özellik yeniden kaldırılmış durumda. Twitter ve Twitter Türkiye şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.
Bazı Twitter kullanıcıları emojiyle tepki verme özelliğinin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. Kullanıcılar Reaksiyonlar'ın pek kullanışlı olmadığı ve Twitter'ı Facebook benzeri bir hale dönüştürdüğü yönünde yorumlarda bulundu.
Diğer yandan Reaksiyonlar'ın güzel bir özellik olduğunu ve kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirdiğini düşünen kullanıcılar da var.