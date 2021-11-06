Twitter emojiyle tepki verme özelliğini yeniden kaldırdı

Bazı Twitter kullanıcıları emojiyle tepki verme özelliğinin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. Kullanıcılar Reaksiyonlar'ın pek kullanışlı olmadığı ve Twitter'ı Facebook benzeri bir hale dönüştürdüğü yönünde yorumlarda bulundu.

Diğer yandan Reaksiyonlar'ın güzel bir özellik olduğunu ve kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirdiğini düşünen kullanıcılar da var.