Tofaş Ar-Ge’ye T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ödül

Küresel ürün projelerinde önemli rol üstlenen ve Türkiye ekonomisine, sanayi ve Ar-Ge birikimine katmadeğer sağlamayı sürdüren Tofaş, 2020 yılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödülleri'nin en üst kategorisi olan "251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı" kategorisinde ikinci seçildi; ilk 3'te yer alan tek otomotiv Ar-Ge Merkezi oldu. Türkiye'nin bilişim ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen törende Tofaş Ar-Ge'nin ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, CEO Cengiz Eroldu teslim aldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN ÖDÜLÜ TOFAŞ AR-GE ALDI

Tofaş, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8'incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi'nde, en üst kategori olan "251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Tofaş ayrıca, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldı. Sıralamada ilk 3'te yer alan tek otomotiv Ar-Ge merkezi olan Tofaş'ın ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, CEO Cengiz Eroldu teslim aldı. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ile Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan ve ödüllerin belirlendiği performans endeksinde, Ar-Ge personel istihdamı, Ar-Ge harcama yoğunluğu, Proje kapasitesi, İş birliği ve etkileşim, Ticarileşme ile Fikri mülkiyet yetkinliği kriterleri dikkate alınıyor.

Alınan ödülle ilgili görüş bildiren CEO Cengiz Eroldu, "Tofaş kurulduğu günden bu yana Türkiye otomotiv sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdi. Yıllar içerisinde çok sayıda ürün geliştirme projesi üzerinde çalışan Tofaş Ar-Ge, Doblo, Fiorino ve Egea gibi ülke ihracatına da ciddi katkılar sunan küresel modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlendi.

Ar-Ge'miz bugün ulaştığı noktada, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip oldu. Geliştirdiğimiz ürünlerin mühendislik tasarımından pazara sunulmasına kadar önemli roller üstleniyor ve başarılı projelerimizle dünyaya açılıyoruz. Bu başarılarımızın arkasında Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve uzun yıllardır süregelen yatırımlarımız bulunuyor" dedi.

"Sıfırdan nihai ürünler geliştirmenin yanı sıra, mühendislik ihracatıyla ülkemizin ekonomisine, sanayi ve Ar-Ge birikimine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz"

Tofaş Ar-Ge'nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini ekleyen Cengiz Eroldu, "Tofaş Ar-Ge; küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da grup içerisinde fark yaratıyor. Nihai ürün geliştirmenin yanı sıra Stellantis'in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde mühendislerimiz aktif rol oynuyor. Nihai mühendislik çözümleri üretiyor, tasarım faaliyetlerimiz, test ve doğrulama merkezimizle, üretmekte olduğumuz ürünlerin dışındaki modellerin geliştirme süreçlerine destek veriyoruz. Bu kapsamdaki sorumluluklarımız da artarak devam ediyor. 2020 yılında Tofaş Ar-Ge'nin 170 mühendisi yurt dışı farklı projelerde görev alırken; 2021 yılında bu sayı ikiye katlandı ve 350 mühendisimiz Stellantis'in küresel çaptaki mühendislik çalışmalarında görev aldı, müşterilere doğrudan dokunan yenilikçi çözümler üretti.Yaklaşık 700 çalışanımızın bulunduğu Ar-Ge merkezimizle nihai ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendislerinin yetkinliği ve başarısını farklı projelerle dünyaya taşımak bizleri memnun ediyor" şeklinde konuştu.

Eroldu ayrıca Tofaş Ar-Ge Merkezi'nin; devam eden AB araştırma projeleri sayısının, 2021 yılında 15'e ulaşacağına vurgu yaptı ve üniversite iş birliklerinin önemine değindi. Tofaş'ın bu kapsamda en fazla program yürüten şirketlerden biri olduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, 2020 yılında 45 patent ve 12 tasarım tescilinin bulunduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.