Google temsilcileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna bilgi verecek

4 Kasım tarihinde de Facebook yetkilileri Dijital Mecralar Komisyonuna gelmişti. Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de yalan haberle mücadeleydi. Bu konuda Facebook yetkililerine yöneltilen sorulardan birisi de "Yalan haberi sosyal medyadan kaldırıyor musunuz?" şeklindeydi. Facebook yetkilisinin cevabı da, "Yalan haberi kaldırmıyoruz. Sadece görünürlüğünü azaltıyoruz" şeklinde olmuştu. Bu açıklama kamuoyundan yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Bugün gerçekleşecek olan toplantıda da Google yetkililerinin yalan haber konusunda vereceği yanıtlar oldukça önemli.

Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video