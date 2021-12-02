Google temsilcileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna bilgi verecek

Türkiye'nin son dönemde üzerinde durduğu en önemli konuların başında dijital medyada kişisel güvenlik ve veri güvenliği geliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu konularla ilgili olarak sosyal medya düzenlemeleri çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda Dijital Mecralar Komisyonunda Google yetkilileri olacak ve milletvekillerinin yalan haber ve veri güvenliği konularındaki sorularını yanıtlayacaklar.
4 Kasım tarihinde de Facebook yetkilileri Dijital Mecralar Komisyonuna gelmişti. Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de yalan haberle mücadeleydi. Bu konuda Facebook yetkililerine yöneltilen sorulardan birisi de "Yalan haberi sosyal medyadan kaldırıyor musunuz?" şeklindeydi. Facebook yetkilisinin cevabı da, "Yalan haberi kaldırmıyoruz. Sadece görünürlüğünü azaltıyoruz" şeklinde olmuştu. Bu açıklama kamuoyundan yoğun tepkiyle karşılanmıştı.
Bugün gerçekleşecek olan toplantıda da Google yetkililerinin yalan haber konusunda vereceği yanıtlar oldukça önemli.
Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video
Önümüzdeki haftalar içinde Twitter temsilcileri de Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek. Twitter önemli bir sosyal medya platformu ve özellikle yalan haberin hızla yayıldığı platformlardan biri. Twitter yetkililerine de, Facebook yetkililerine yöneltilen soruların sorulması bekleniyor.