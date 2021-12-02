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Giriş Tarihi: 2.12.2021 17:06

Türkiye’nin ilk meta ajansı açıldı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Türkiye’nin ilk meta ajansı açıldı

Metaverse ya da sanal evren, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene deniliyor. Bu konu son dönemde hiç olmadığı kadar popüler. Facebook’un isminin de kısa süre önce Meta’ya çevrilmesinin ardından arka arkaya dünyanın dört bir yanında bu konu üzerinde çalışan şirketler kurulmaya başladı. Türkiye’de de bir Meta Ajans kapılarını açtı.

Yerli ve global 40'tan fazla markaya hizmet veren bağımsız ajans Standby, Türkiye'nin ilk metaverse ajansını global ortaklarıyla STANDBY ME isimli ajansı kurdu.

Ajans; internetin halefi olan, dijital ekosistemlerin ve ekonominin ''yeniden doğuşu'' şeklinde nitelendirilen Metaverse evreninde, merkeziyetsiz dinamikler ve meta iş birlikleriyle hareket eden Türkiye'nin ilk meta ajansı olarak markalarına hizmet verecek.

STANDBY Ajans Başkanı Can Yurdakul; dünyadaki rakiplerinden farklılaşarak, kendi blockchain tabanlı ve dizayn merkezli ilk metaverse altyapısına sahip olan STANDBY ME'nin markaların metaverse altyapılarını oluşturmasına ya da var olan altyapısı içerisinde markalı deneyimler, alanlar, tasarımlar ve iş birlikleri oluşturmalarına imkân sağlayacağını belirtti.

Pazarlama ve iletişimdeki hikayelerin izlenmekten yaşanmaya, anlatmaktan da tasarlanmaya dönüşeceği süreçte ''yaratıcı ekonomi''nin dönüştüren güç olduğuna inanan STANDBY ME, Metaverse ve Multiverse evrenleri için yaratıcı, ekonomik, ekolojik projeler ve ürünler üreterek kategorinin oluşmasına somut katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Türkiye’nin ilk meta ajansı açıldı
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