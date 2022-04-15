Şanlıurfa ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ACROBE Robotik A.Ş. arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yarışmanın ortaya çıkardığı rekabet duygusu ile öğrencilerin kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak üzere en yoğun katılımın olduğu Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Çizgi İzleyen (Hızlı Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo ve Labirent Ustası olmak üzere 6 kategoride riders.ai platformu üzerinden bu yıl ilk defa 25 Nisan/01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sanal Robot Yarışması ile ön eleme yapılacak.14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına başvurular robot.meb.gov.tr adresinden yapılacak.