Twitter, Elon Musk’ın teklifinden sonra aksiyon aldı: Artık en büyük sahibi değil!

Kısa süre önce Twitter'ın en büyük yatırımcısı olarak gündeme gelen Musk, platformu satın almayı teklif etmişti. Twitter Yönetim kurulu ile en büyük hissedarı arasında oluşan gerginlikte şirket Musk'ın teklifini hoş karşılamadı.

Musk'ın şirketi 43 milyar dolara satın alma teklifininin ardından şirket, Musk'ın teklifine nasıl yanıt vermeyi planladığını kamuoyuna açıklamadı, ancak bugün 17:00 ET / 2PM PT'de yapılacak kapsamlı bir toplantı düzenleyerek konuyu gündeme getirecek.

Büyük yatırımcı Musk, Twitter üzerinden bir anket açtı ve "Twitter'ı hisse başına 54.20 dolardan özel olarak almak yönetim kuruluna değil hissedarlara bağlı olmalı" ifadelerini kullandı.

Musk, teklifinden kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Yapmış olduğu bir TED röportajında bu teklifinin para kazanmakla ilgili olmadığını, ana nedeni olarak sık sık "ifade özgürlüğü" kapsamından bahsetti. Musk daha önce şirketleri özel hale getirme sözü verdi ve sözünü tutamadı. Bu nedenle bu isteğinin de nasıl sonuçlanacağını şu anda belli değil. Kullanıcılar her ne kadar Musk'ın tarafında olsa da kurul şu anda bu kararı deseteklemiyor.

Twitter, Elon Musk'ın teklifine karşı mücadele etmek için strateji planlıyorken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni bir belgeyle bir sürpriz daha yaptı. Belgeye göre Vanguard Group, Twitter payını %10,3'e yükseltti. Böylece Musk artık Twitter'ın en büyük sahibi ve dolayısıyla en büyük söz sahibi değil. Ancak Musk, en büyük pay sahibi unvanını kaybetmiş olsa da Twitter'da halen en büyük bireysel pay sahibi ünvanını koruyor.

Elon Musk, teklifinin kabul edilmemesi durumunda bir B planı olduğunu açıklamıştı. Ancak bu planı hakkında herhangi bir detay vermedi.