WhatsApp'a yeni güncelleme geliyor: Emoji ile tepki!

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart twitter üzerinden beklenen birçok WhatsApp güncellemesini duyurdu. Birçok farklı yeniliğin ekleneceğini paylaşan Cathcart, emoji ile tepki vermek, 2 GB'a kadar dosya iletebilme gibi birçok farklı özelliğin geleceğini söyledi.

İşte yeni özellikler:

Will Cathcart'ın yaptığı paylaşım ile duyurduğu özellikler ile birlikte Instagram'da olduğu gibi mesajlara emoji ile tepki verilebilecek. Bu özelliğin ilk olarak altı farklı emoji ile gruplarda kullanılabileceği ifade edildi. Ancak kısa süre sonra tüm sohbetlerde de kullanılabilecek.

Buna ek olarak 'WhatsApp Communities' özelliği ile birlikte çok sayıda grup tek bir çatı altında toplanabilecek ve buradan yönetilebilecek. Bu 'çoklu grupların' yönetiminde birer admin olacak ve bu adminlerin gruplardan mesajları silmek gibi yetkilere sahip olacak.

Gelen diğer özelliklerde ise sesli aramaların artık 32 kişiye kadar yapılabilmesi ve dosya paylaşma boyutunun 2 GB'a kadar arttırılacağı belirtildi.